Juventusnews24.com - Continassa Juve: giornata di riposo dopo il Benfica, le condizioni di Kalulu

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dalladiconcessa da Thiago Mottala sfida di Champions League contro il. Da domani i bianconeri torneranno al lavoro allaper preparare la sfida di campionato contro l’Empoli, match in programma domenica 2 febbraio alle ore 12.30.Esami strumentali per Pierreche che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra.