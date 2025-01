Ilrestodelcarlino.it - Conferenza socio-sanitaria. Palli è vicepresidente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laterritoriale sociale edella Romagna, composta dai settantacinque sindaci del territorio, si è riunita ieri per l’elezione del nuovo presidente e dei tre vicepresidenti. Il regolamento della Ctss prevede infatti che, alla decadenza dal suo ruolo di sindaco, il presidente delladecada anche dalla presidenza stessa, e con lui i tre vicepresidenti. È ciò che è avvenuto in seguito alla elezione di Michele de Pascale a presidente della Regione. Questa mattina sono stati dunque eletti con un’ampia partecipazione, pari al 92.79% delle quote di voto, i nuovi organi. Presidente è stato eletto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. I tre nuovi vicepresidenti sono il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’omologo di Santarcangelo Filippo Sacchetti e la prima cittadina di Russi e presidente della Provincia di Ravenna, Valentina