Come finisce Luci della città il capolavoro di Charlie Chaplin

(1931) ha un finale dai tratti commoventi e quasi strazianti. Charlot si trova davanti alla vetrina di una fioraia, schernito da due ragazzi che in quel momento sono in strada a vendere quotidiani. Lei, intenerita dalla scena, gli si avvicina per donarle una moneta e un fiore. Lui esce velocemente dal negozio, lei lo rincorre e nel momento in cui lo sfiora e lo guarda negli occhi realizza di sapere chi è quell’uomo. Lui le chiede se ora può vedere e lei con decisione risponde: “Sì, ora posso vedere“.Il film è una delle ultime pellicole mute died è stato girato poco dopo l’avvento del sonoro. Racconta la storia di un clochard, Charlot, che si innamora perdutamente di una fioraia cieca e che viene scambiato dalla stessa per un milionario.