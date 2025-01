Cinemaserietv.it - Come finisce il film The Boy (2016): la verità sulla terrificante bambola

Nel finale di The Boy (), si rivela che laBrahms non è posseduta da un’entità soprannaturale, ma che Brahms è in realtà vivo e nascosto all’interno della casa. Dopo una serie di eventi inquietanti, Greta scopre laquando il bambino che pensava fosse morto in un incendio è in realtà un uomo adulto che ha vissuto nascosto tra le pareti della casa, simulando la possessione dellaper rimanere al sicuro. Alla fine, Brahms esce dalla parete indossando una maschera che imita il volto dellae uccide l’ex fidanzato di Greta, Cole. Quando Brahms minaccia anche Greta, lei riesce a scappare grazie a un abile inganno.Ilinizia con Greta che assume il ruolo di tata in una casa isolata in Inghilterra, dove si trova a prendersi cura di unachiamata Brahms, che è trattatase fosse un bambino vero.