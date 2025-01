Ilrestodelcarlino.it - Colto da overdose in casa, task force per salvarlo

Pesaro, 30 gennaio 2025 – A Pesaro la partita di droga si fa pesante nel senso letterale del termine. Se ne sono accorti ieri carabinieri e vigili del fuoco che sono dovuti intervenire, assieme al personale del 118, per un soccorso non semplice nei confronti di un trentenne vittima di un grave malore dovuto probabilmente all’assunzione di droga pesante, appunto, e tagliata male. Una, pare di eroina. Un intervento drammatico e niente affatto semplice, poco prima dell’ alba. L’allarme è scattato attorno alle 5.45 del mattino. Una chiamata proveniente da una abitazione di una via di Villa Ceccolini. I familiari di un uomo che vive da solo al secondo piano di un immobile e non rispondeva alle loro chiamate si sono preoccupati allertando i soccorsi. Una volta entrati in, il giovane è stato trovato in condizioni preoccupanti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.