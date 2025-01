Metropolitanmagazine.it - Caso Almasri, parla Giorgia Meloni: “Tutti sanno che le Procure hanno le loro discrezionalità”

Grazie alla domanda sull’atto inviato a lei e alcuni ministri suldalla Procura di Roma,dice la sua in occasione de “La Ripartenza”, l’evento organizzato da Nicola Porro a Milano. Non ha mancato di sottolineare la sua posizione, e di quanto sia stata la Procura ad eccedere di prudenza.sul: “A chiunque cadrebbero le braccia”commenta la procedura delle. “L’atto era chiaramente un atto voluto.che lein queste coselacome dimostrato da numerosissime denunce di cittadini contro le istituzioni e su cui si è deciso di non procedere con l’iscrizione nel registro degli indagati, come negli anni del Covid. Poi se alcuni giudici vogliono governare, si candidano e governano.