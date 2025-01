Ilrestodelcarlino.it - Casa di riposo e diossina nel terreno alla Rancia. Gli argomenti all’esame del consiglio comunale

Manutenzioni e verde pubblico, ampliamento delladiin alcuni campioni diprelevati in località, sono alcuni dei principali temi da affrontare alin programma domani a Tolentino. Nella mozione presentata dconsigliera di minoranza ed ex vicesindaco Silvia Luconi (nella foto), e sottoscritta anche dai colleghi Francesco Colosi e Silvia Tatò (Fdi) e da Monia Prioretti (Tolentino nel cuore) e Antonio Trombetta (gruppo misto) si impegna l’amministrazione Sclavi a "stanziare per il prossimo bilancio preventivo, oltre ai circa 700mila euro precedenti che certamente saranno confermati per la manutenzione, ulteriori 700mila euro per riuscire quanto meno a rispettare quanto annunciato e soprattutto quanto richiesto dai cittadini". Secondo la minoranza, nel 2024 i 700mila euro stanziati si sono rivelati "non sufficienti per la risoluzione delle problematiche".