Bye bye Juve va al Liverpool | altro scippo dopo Chiesa!

Una settimana da dimenticare per lantus. Oltre ai risultati negativi in Serie A e Champions League rischia di svanire anche un obiettivo di mercatoLa netta vittoria con il Milan, ora possiamo dirlo, è stata un’illusione per lantus. Il pareggio di Bruges e la doppia sconfitta con Napoli e Benfica hanno riportato i tifosi bianconeri alla dura realtà di una stagione in cui lantus stenta a trovare gioco e continuità di risultati.Bye bye, va al! – Tvplay.it (Foto LaPresse)Nello 0-2 contro il Benfica è arrivata un’altra brutta notizia per Thiago Motta ovvero l’infortunio di Kalulu. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il difensore bianconero hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Infortunio che costringerà Kalulu a uno stop di almeno 20 giorni con conseguente assenza dal playoff di Champions League che attende lantus a metà febbraio contro una tra Milan e PSV Eindhoven.