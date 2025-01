Ilfattoquotidiano.it - Baarìa Film Festival, a luglio la prima rassegna dedicata al cinema insulare

“E giungemmo all’isola Eolia. Qui dimorava Eolo, caro agli dei, figlio di Ippota. L’isola errava nuotando. Un muro la cinge bronzeo; e liscia s’innalza una rupe. Dodici figli con lui nel palazzo vivevano” – Omero (Odissea, libro X).E fu proprio “il soffio di Zefiro” donato a Ulisse dal signore dei venti a permettere al re di Itaca di riprendere il proprio viaggio in mare. È questo l’arrivo di Ulisse alle Isole Eolie, ma è la Sicilia in generale a farsi luogo assai frequentato da Odisseo: da Scilla e Cariddi, nello stretto di Messina (fortunatamente ancora privo di progetti di ponte e che così speriamo resti – lo dico da messinese – nonostante le voglie di Salvini); ma ci sono anche i massi lanciati da Polifemo contro Ulisse in fuga dal Ciclope, al largo di Aci Trezza (Catania) e che, leggenda vuole, siano ancora lì.