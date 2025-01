Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 30 gennaio: confronto tra Helena e Zeudi

Leggi su Dilei.it

Nuovo doppio appuntamento settimanale per il, che torna in diretta giovedì 30con la 27esima puntata di questa edizione, come sempre condotta da Alfonso Signorini. Durante la serata è prevista l’eliminazione ufficiale di uno dei concorrenti mandati in nomination, e non mancheranno le sorprese a due degli inquilini della Casa più spiata d’Italia: ecco cosa accadrà nel corso della diretta, tra confronti sul triangolo amoroso più chiacchierato del reality show., ledel 30Se l’uscita di Luca Calvani durante la scorsa diretta ha lasciato di stucco sia i concorrenti che i telespettatori, dall’altro un nuovo argomento ha tenuto banco in questi giorni, ovvero il triangolo amoroso traPrestes,Di Palma e Javier Martinez.Durante la puntata del 27Alfonso Signorini aveva invitato i tre concorrenti a confrontarsi, ma la modella brasiliana si era tirata fuori da ogni conflitto.