Bergamonews.it - Ansia per l’infortunio di Scalvini: “La spalla non rientrava”, c’è il rischio operazione

Barcellona (Spagna). L’unico vero neo di una serata quasi perfetta, che prescinde le due posizioni perse nella classifica finale della League Phase, per l’Atalanta èdi Giorgio, un problema allaaccusato a un minuto dalla fine, dopo 34 minuti giocati ad altissimo livello.Il numero 42 è ricaduto male dopo un contrasto sugli sviluppi di un cross messo da palla ferma, rimanendo immediatamente a terra e destando non poca preoccupazione nei compagni e nello staff medico.Il gioco è rimasto fermo diversi minuti per permettere le cure al ragazzo, dolorante e costretto a uscire in barella, dove è rimasto per diversi minuti dopo la fine della partita, con la flebo al braccio, insieme allo staff sanitario dell’Atalanta e del Barcellona, per poi essere trasportato in ospedale nel tentativo di ridurre la lussazione.