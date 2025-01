Isaechia.it - Amici 24, il nuovo allievo Antonio Affortunato non è nuovo al mondo dello spettacolo: ecco dove lo abbiamo già visto

Leggi su Isaechia.it

Nel corso del daytime di24 andato in onda lo scorso 21 gennaio il ballerinoè entrato nella scuola del talent show.La maestra Deborah Lettieri ha convocato i colleghi Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo ed Alessandra Celentano presentando loro, che ha definito “un talento“. Il ventenne calabrese (ma vive a Roma) specializzato in modern si è quindi esibito mostrando le sue capacità. Terminata la coreografia, tre coach (Rudy, Lorella e Anna) hanno espresso voto favorevole al suo ingresso.è così diventato undella scuola die parte del team della Lettieri.Il ballerino non èal, avendo già partecipato a diversi programmi televisivi, come testimoniato dalle foto presenti sul suo profilo social.