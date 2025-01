Quotidiano.net - Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale e inizia il viaggio nel Mediterraneo

Cinquecentosettantanove giorni di navigazione. Trentatré porti. Oltre 43 mila miglia nautiche, due volte la circonferenza della Terra. L'si prepara a lasciare l'Arabia Saudita e are la prima parte del suo, quella che l'ha vista protagonista nei cinque continenti solcando i mari di tutto il globo. "Ilsi conclude ma non termina - le parole del viceministro del Made in Italy, Valentino Valentini -. Il racconto della bellezza italiana, come le onde, si propagherà ancora". Da domani, infatti, la nave scuola della Marina Militare darà il via al, passando prima per Aqaba e poi per Alessandria d'Egitto, fino a fare il suo ritorno a casa, l'1 marzo a Trieste, accolta da una Barcolana 'special edition'. Nel tragitto ci sarà anche l'occasione per un collegamento con il festival di Sanremo, proprio a bordo della nave.