Almawave presenta Velvet. Ecco la risposta italiana all'AI

Un’Intelligenza Artificiale tuttae in formato velluto., branch AI del gruppo Almaviva e quotata sul listino Euronext growth Milan, ha scelto l’Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma, gremito per l’occasione, perre: una famiglia di modelli di Intelligenza Artificiale generativa multilingua, sviluppata integralmente dall’azienda in Italia e con la propria architettura, nonché settata sul supercalcolatore Leonardo, gestito da Cineca, realtà forte di 118 enti pubblici tra cui due ministeri e 70 università italiane oltre a gestire Leonardo, uno dei più avanzati sistemi di calcolo scientifico ad alte prestazioni.L’occasione per lazione di, nei giorni della sfida cinese alla supremazia americana proprio in materia di Intelligenza Artificiale, ha visto la partecipazione di Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del consiglio per l’Innovazione Tecnologica, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria e di Alberto Tripi, presidente di Almaviva.