Almasri scontro totale in Parlamento Meloni si affida a Bongiorno | Nessun passo indietro

(Adnkronos) –. Con la magistratura, che ha messo sotto indagine la premier Giorgia, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. E con le opposizioni, che scelgono di bloccare i lavori infino a quando la presidente del Consiglio non chiarirà in Aula. Il casoscuote il governo e accende lopolitico, all’indomani dell’accusa per peculato e favoreggiamento notificata adal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi dopo l’esposto presentato dall’avvocato Luigi Li Gotti per far luce sulla scarcerazione del comandante libico. Un atto “dovuto” secondo la Procura, ma che il centrodestra legge come una sfida delle toghe proprio nel momento in cui entra nel vivo la riforma della separazione delle carriere, incardinata al Senato: “Una sgrammaticatura”, sintetizzano all’Adnkronos fonti di Fratelli d’Italia che domandano: “Lo Voi voleva condizionare il dibattito in?”.