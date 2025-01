Ilrestodelcarlino.it - Addio ai ‘giorni della Merla’: "Inverni sempre più caldi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche i proverbi devono fare i conti col cambiamento climatico. Nei ‘tre giorni, gli ultimi di gennaio che secondo le tradizioni popolari sarebbero quelli più freddi dell’anno, si stanno registrando temperature record sul lato oppostocolonnina di mercurio. Quella che martedì nel nostro territorio era arrivata a sfiorare i 21 gradi. "Si potrebbe dire che questa rilevazione batte tutti i precedenti fino al 1979 – osserva il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni -, facendolo peraltro di quasi un grado. E’ vero, ma il punto non è solo questo, perché il dato di un giorno è un numero assoluto che non può indicare una tendenza. In questo caso invece la tendenza c’è, eccome. E dice che glidiventano progressivamentepiù. E con questi cambiamenti, si modifica anche la percezione delle persone, che ormai tendono a considerare estremamente rigide temperature che in realtà non lo sono affatto".