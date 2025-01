Nerdpool.it - Your Friendly Neighborhood Spider-Man: La serie animata che conferma le qualità della Marvel

La rinascita. Dopo numerosi flop al cinema e sui servizi streaming, la Casa delle Idee ha deciso di impegnarsi sulle nuove produzioni catalizzando l’attenzione sulladei prodotti piuttosto che sulla quantità. Il nuovo corsoAnimation ha visto trionfare X-Men ’97 grazie alle sue storie sui mutanti dallo stile retrò, ma ora si appresta ad avere un nuovo protagonista grazie a-Man. La, composta da 10 episodi, è scritta da Jeff Trammell assieme a Mel Zwyer come supervisore alla regia.Trama di-ManAmbientata in una linea temporale diversa, lapromette di esplorare le origini di Peter Parker nei panni di-Man, mettendo in risalto la vita quotidiana del ragazzo dietro la maschera e presentandoci una storia originale rispetto a quella che tutti conosciamo.