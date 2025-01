Lanazione.it - Via Baracca, dopo i lavori . Restano i rattoppi sull’asfalto . La promessa: "Sarà tutto sistemato"

sei mesi di cantierizzazioni nel tratto peretolino di via, tra spizzichi e bocconi che hanno fatto tribolare residenti e commercianti, sono conclusi già da due settimane idi Publiacqua. Tuttavia, ora che la maxiopera che ha portato alla necessaria sostituzione di 300 metri di condotta e il rifacimento di 20 allacci (costo circa 500mila euro) è terminata, non sono finite però le proteste nella strada: a tappare le tracce degli scavi, sono stati fattidi asfalto che creano buche, scalini e manto sconnesso, con improperi tanto di pedoni che di motociclisti e ciclisti. Ma è un patimento temporaneo da sopportare solo per qualche settimana, garantisce Publiacqua; per asfaltare a regola d’arte e in maniera durevole, è necessario aspettare la fine dell’inverno.