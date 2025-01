Lanazione.it - Università di Firenze, neuroscienze: il legame tra calcolo numerico e identità visiva

, 29 gennaio 2025 -Il detto popolare “Non mischiare le mele con le pere” potrebbe trovare conferma scientifica nel funzionamento dei nostri sistemi sensoriali e percettivi. A dimostrarlo è un recente studio condotto dall’di: i ricercatori si sono chiesti se i sensi umani tengano traccia in modo immediato e automatico non solo di quanti oggetti vengano percepiti ma anche di quale tipo essi siano. La ricerca, pubblicata su Proceedings of the Royal Society B nell’articolo “Feature selective adaptation of numerosity perception” è frutto della collaborazione tra il Dipartimento di, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (Neurofarba) e il Dipartimento di Fisica e Astronomia (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2024.1841). Rappresenta un passo importante nella comprensione deltra numeri e, rivelando l’incredibile complessità dei meccanismi che regolano la nostra percezione del mondo.