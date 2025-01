Ilnapolista.it - Un virus ha impedito a Sinner di andare da Mattarella, ma con “un piccolo sforzo avrebbe potuto affrontarlo” (La Stampa)

Laspiega l’assenza diall’incontro dell’Italtennis con il presidente della Repubblica.“Il potere, nel tennis, al momento logora chi ce l’ha. Appena rientrato in Italia con la coppa vinta agli Australian Open, Jannikha fatto sapere che la prossima settimana salterà il torneo di Rotterdam – e questo era previsto: il rientro slitta a Doha a metà febbraio – ma soprattutto che oggi non sarà al Quirinale per l’udienza con il presidentein compagnia degli altri azzurri. Motivo: il medico gli ha prescritto riposo assoluto dopo le fatiche australi. Il Colle chiama, il numero uno del mondo marca visita”, scrive il quotidiano.poteva fare unononostante ilLacontinua:L’assenza, per quanto giustificata, sinceramente dispiace. A sentire quello che Darren Cahill ha rivelato, in contemporanea alla decisione, allaaustraliana, il motivo è serio.