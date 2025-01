Thesocialpost.it - Sicilia, terremoto di magnitudo 3.0 ad Alicudi: epicentro in provincia di Messina

Alle ore 08:26 di questa mattina, una scossa didi3.0 è stata registrata cona Isola, nelladi. La profondità del sisma è stata stimata intorno ai 33,6 chilometri. I dati, aggiornati in tempo reale, sono forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), punto di riferimento per il monitoraggio sismico.La possibilità di prevedere unattraverso i cosiddetti precursori sismici resta una questione centrale per la sismologia moderna. Questi precursori sono variazioni di alcuni parametri scientifici che potrebbero indicare l’arrivo di un forte evento sismico. Lo stress accumulato sotto la crosta terrestre prima di un grande sisma può infatti causare cambiamenti misurabili in alcuni elementi.Un esempio emblematico riguarda ildi Amatrice del 24 agosto 2016: già da marzo-aprile dello stesso anno si erano osservati aumenti significativi, fino a 20 volte, di elementi come Ferro, Vanadio, Arsenico e Cromo.