Quotidiano.net - San Costanzo: il Santo del 29 gennaio e la sua celebrazione nel mondo

San: Chi è ildel 29Sanè una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 29. Questo giorno è dedicato alla sua memoria e alla sua opera, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Sanè noto per essere stato un vescovo di Perugia nel III secolo, un periodo in cui i cristiani erano perseguitati per la loro fede. La sua vita e il suo martirio sono diventati simboli di resistenza e devozione, ispirando molti fedeli nel corso dei secoli. Perché Sanè diventatoIl motivo per cui Sanè stato canonizzato risiede nella sua incrollabile fede e nel suo coraggio di fronte alle persecuzioni. Secondo la tradizione, Sansubì il martirio sotto l'impero di Marco Aurelio, rifiutando di abiurare la sua fede cristiana.