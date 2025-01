Spazionapoli.it - Roma-Napoli, retroscena su Buongiorno: ecco come sta

Ultimissime– Spunta unsulle condizioni di Alessandroin vista del big match all’Olimpico diL’ex difensore del Torino mette nel mirino la partita di domenica. Novità in vista della super sfida all’Olimpico: ultimissime su Alessandroe su.C’era forte preoccupazione quando più di un mese fa Alessandro subì un infortunio in allenamento a Castel Volturno. Quella sera, ilsi sarebbe presentato alla cena di Natale organizzata a Pietrarsa. Ma tra tutti i protagonisti mancava proprio il difensore azzurro, bloccato a casa a causa della frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.Niente riposo per: la novità in vista diSolo la settimana scorsa, dopo un mese dallo stop, il difensore azzurro è tornato ad allenarsi con il gruppo.