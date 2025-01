Romadailynews.it - Roma: armi e 150 petardi sequestrato durante blitz a Pomezia e Ardea, 40enne denunciato

e materiali pirotecnici, di cui 150, sono stati sequestratiunavvenuto all’alba di ieri nei comuni died, in provincia dil’operazione della polizia di Stato sono stati confiscati tutti i beni riconducibili direttamente o indirettamente ad undi, esponente di spicco di un’associazione criminale operante nel traffico degli stupefacenti. Tra beni mobili, immobili e oggetti preziosi il valore complessivo e’ di circa 3 milioni di euro, in una delle abitazioni riconducibili al proposto. Fra queste e’ stato rinvenuto eun ingente quantitativo di materiale pirotecnico, consistente in oltre 150di elevata capacita’ esplosiva, batterie mono colpo e plurimi artifizi artigianali del tipo “cipolle”, illecitamente detenuto perche’ interamente riconducibile a categorie di esplosivi il cui possesso e’ soggetto a specifica abilitazione.