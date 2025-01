Lettera43.it - Rocco Commisso a processo: usava account social falsi per insultare Federcalcio Usa e Mls

Leggi su Lettera43.it

, proprietario e presidente della Fiorentina, è anegli Stati Uniti per aver usatoanonimi su X (quando ancora si chiamava Twitter) perlastatunitense (USSF) e la Major League Soccer (MLS), ossia il massimo campionato di calcio per le franchigie di Usa e Canada.La rabbia per il declassamento della sua Nasl al terzo livello del calcio Usa(Getty Images).Tutto nasce dalla scelta da parte della United States Soccer Federation di non rinnovare la licenza alla North American Soccer League (NASL) come seconda divisione del calcio a stelle e strisce a favore della USL Championship., che era presidente di quella lega, non prese benissimo – eufemismo – il declassamento al terzo livello, che evidentemente per lui rappresentava un danno economico (in effetti la lega fu soppressa in quello stesso anno).