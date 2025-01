Anteprima24.it - Rifiuti: a Caserta nuova azienda, ma pende ricorso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidi raccolta dei: nei primi giorni di febbraio dovrebbe infatti insediarsi la Sieco, società di Bari già attiva in diversi comuni tra Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. La Sieco subentra alla Isvec, società che ha gestito la raccolta deinel capoluogo dal 2022, operando in regime di proroga per oltre un anno, tra il 2023 e il 2024, ed è poi giunta seconda, dietro la Sieco, alla gara d’appalto bandita dal Comune dinella primavera dello scorso anno. La Sieco non era però riuscita ad insediarsi nel luglio scorso, perché la Isvec aveva fattoal Tar Campania, lamentando in capo all’pugliese la mancanza di requisiti idonei ad aggiudicarsi la gara di sei mesi più sei da 12 milioni di euro.I giudici amministrativi partenopei ad inizio gennaio hanno però respinto il, l’Isvec ha quindi impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone la sospensiva, ma i giudici di Palazzo Spada l’hanno respinta fissando l’udienza di merito per il prossimo 12 giugno.