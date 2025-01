Lettera43.it - Quando esce l’iphone 17 e quali caratteristiche avrà

L’attesissimo iPhone 17, previsto per il lancio a settembre 2025, si prospetta come uno dei più importanti aggiornamenti nella storia recente di Apple. Secondo le indiscrezioni, il nuovo dispositivo introdurrà numerose innovazioni in termini di design, prestazioni e funzionalità, segnando un salto generazionale tanto atteso dagli appassionati del marchio.Un design più sottile e raffinatoUna donna con in mano un iPhone (Getty).Apple potrebbe rivoluzionare l’estetica del17 con un profilo ancora più sottile e un telaio in alluminio, abbandonando il titanio anche nei modelli Pro. La scelta di materiali più leggeri e resistenti dovrebbe migliorare la maneggevolezza del dispositivo, garantendo al contempo un aspetto premium. Tra le altre novità di design, si ipotizza una riorganizzazione del comparto fotografico posteriore, che potrebbe essere disposto in orizzontale e presentare una finitura combinata di alluminio e vetro, mantenendo la compatibilità con la ricarica wireless.