Proteste a Lusciano, i cittadini si oppongono agli interventi in Piazza Chiesa

Tempo di lettura: < 1 minutoAumenta il malcontento nel comune di, dove i residenti hanno espresso biasimo nei confronti dell’amministrazione per i lavori previsti in. Al centro delle contestazioni i parcheggi che andranno a sostituire lo storicole, luogo di ritrovo di intere generazioni. Anche sui social non mancano le rimostranze, sul gruppo facebook “on line” un nutrito gruppo di residenti chiede delucidazioni e si organizza per una protesta in. Tra i commenti numerose lamentele per la situazione di degrado in cui versa l’intero territorio comunale, tra i tanti si legge quella di un cittadino che scrive: “Pensate a mettere le strade in sicurezza che stiamo rovinati dobbiamo fare il zig zag per evitare buche, strade prive di marciapiede e sistemi fognari.