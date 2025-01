Ilfattoquotidiano.it - Nuova inchiesta sui “serbatoi” di lavoratori, sequestrati 46 milioni alla filiale italiana di FedEx

sui “” di. Questa volta nel mirino della procura di Milano – con i pm Paolo Storari e Valentina Mondovì – è finita ladel colosso statunitense, società leader “nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti”. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza per frode fiscale per oltre 46di euro.L’indagine, come molte altre coordinate dProcura milanese (l’ultima ha riguardato Despar), vede al centro il “fenomeno della somministrazione illecita di manodopera” e i cosiddetti “” di, a cui non venivano corrisposti gli “oneri di natura previdenziale e assistenziale”. La società è indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti assiememanager firmataria della dichiarazione Iva 2022, Stefania Pezzetti, 56enne torinese ex amministratrice delegata di(oggi è ceo di Brt) e presidente della Federazionetrasportatori (Fedit), e a Jan Bernd Haaksman, 54enne dei Paesi Bassi che risponde per la presunta frode del 2023Il sequestro, che dovrà essere convalidato da un gip, ha riguardato la “società milanese leader nazionale nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti”, come si legge in una nota firmata dal procuratore Marcello Viola.