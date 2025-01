Sport.quotidiano.net - Notiziario. Squadra al lavoro nel ritiro di Rigutino. Coccia e Renzi in rampa di lancio

L’Arezzo deve subito rimettersi alper preparare l’insidiosa trasferta di Gubbio di domenica all’ora di pranzo (12.30). Settimana corta stavolta per lo staff tecnico, che punterà a migliorare le condizioni fisiche dei rientrati(non impiegato lunedì sera),(un tempo per lui) e Chierico, portato in panchina contro il Pontedera ma solo di rappresentanza. I primi due saranno a pieno regime in Umbria, mentre Chierico potrebbe essere a disposizione solo per uno scampolo di gara. Da vedere anche se Damiani effettuerà le prime sedute in gruppo dopo il nuovo intervento al menisco.