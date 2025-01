Secoloditalia.it - Nel Pd nasce “la cellula Gentiloni e libertà” contro la “grande sorella Schlein” che tutto lottizza…

Paradosso dei paradossi, c’è un nuovo sport nazionale a sinistra: il tiro alla segretaria. Mentre Ellycerca disperatamente di mantenere la barra dritta, il Partito democratico sembra specializzarsi nell’arte della disunione, che dalle parti della sinistra non è solo un’abitudine, ma una vocazione. Come ha detto l’attore di sinistra, Massimo Ghini, «la disunione è la nostra malattia endemica». E come dargli torto? Mentre la destra governa con il pilota automatico, il Pd si divide tra esuli a Bruxelles, riformisti in rivolta, sindaci che sognano poltrone e un sottobosco di manovratori che neanche alla corte di Bisanzio.Gli esuli del Pd a BruxellesA Bruxelles, lontano dai palazzi romani e dall’occhio della ““, si è formata una nuova fronda: “la”, un manipolo di riformisti che tra un caffè, un brunch e un briefing sussurrano che la segretaria non abbia possibilità.