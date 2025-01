Musica | tra conflitti interiori e cose non dette torna Soap con il singolo Amélie

Leggi su Ildenaro.it

Tranoncon “” (Sugar Srl), il nuovofuori ovunque venerdì 31 gennaio, in cui racconta una relazione con una ragazza enigmatica e affascinante ma anche sfuggente e incapace di affrontare la verità su se stessa.Nel nuovo branoesplora la difficoltà di affrontare e venire a patti con la propria sessualità in un mondo che spesso costringe a mostrarsi per qualcosa che non si è: la figura didiventa così un simbolo di chi si sente imprigionato nel rifiuto della propria identità.Ma “” è anche il racconto di una relazione complessa, in cui l’amore si intreccia con sottili giochi di potere e manipolazione. Un brano che ci ricorda che a volte, nonostante la consapevolezza che la separazione sia necessaria, sembra impossibile lasciarsi andare.