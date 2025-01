Musica | il rap italiano di Tony Boy fa tappa alla Casa della Musica

Leggi su Ildenaro.it

Boy – tra gli artisti più interessanti degli ultimi anni, che ha attirato l’attenzione del panorama rapgraziesua versatilità e originalità, con un utilizzo unico del linguaggio, sempre autentico su ogni tipo di beat – annuncia le date del Tour Club 2025, prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà protagonista dei principali club italiani dal prossimo gennaio.I biglietti per il tour saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 5 novembre 2024 alle ore 11:00.Il tour diBoy nei club faa Napoli (venerdì 31 gennaio 2025 @), per poi proseguire a Molfetta (BA) (sabato 1 febbraio 2025 @ Eremo) e consludersi a Padova (lunedì 3 febbraio 2025 @ Gran Teatro Geox).