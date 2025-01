Anteprima24.it - “Muoversi all’ UNIsono”: il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” vola in Europa

Tempo di lettura: 2 minutiUna grande notizia scuote le mura deldi Benevento e scuole annesse: l’Istituto ha ottenuto l’ambito, e non scontato, accreditamento per le mobilità Erasmus fino al 2027.“Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un passo significativo verso l’Internazionalizzazione dell’Istituto, così da arricchire ulteriormente l’offerta pedagogica, in termini didattici e formativi sperimentando nuove metodologie e nuovi metodi per una scuola inclusiva efficace e contemporanea” ci spiega il Dirigente Domenico Zerella Venaglia e ribadisce -“ilpunta a far sentire ogni alunno protagonista attivo oltrepassando l’uguaglianza degli esiti puntandoabbattimento di ogni forma di barriera” – ed esprime la sua soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando come esso apra nuove opportunità per gli studenti e docenti, permettendo loro di arricchire la propria formazione attraverso esperienze in contesti culturali diversi.