Montecitorio question time con i ministri Giuli e Schillaci

OrazioROMA – Si svolgerà oggi, 29 gennaio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Alessandro, risponde a interrogazioni sui contenuti e le finalità dell’incontro con Kimbal Musk (Orrico – M5S); sulle iniziative in relazione alla candidatura del «Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo» per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco (Bignami – FDI).Il ministro della Salute, Orazio, risponde a interrogazioni sull’ipotesi di uscita dell’Italia dall’Organizzazione mondiale della sanità (Furfaro – PD-IDP); sull’adozione di iniziative per l’uscita dell’Italia dall’Organizzazione mondiale della sanità (Richetti – AZ-PER-RE); sull’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale prevista dal Pnrr, con particolare riferimento alle centrali operative territoriali (Zanella – AVS); sulle iniziative a tutela della salute pubblica e dei livelli essenziali di assistenza in relazione alla situazione del presidio ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento (Zinzi – Lega); sulle iniziative volte a promuovere misure strutturali per la cura e il benessere degli animali domestici (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative volte a garantire l’uniforme erogazione delle prestazioni sanitarie e a salvaguardare la sostenibilità economica delle strutture accreditate e convenzionate, in relazione al recente decreto ministeriale concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (Faraone – IV-C-RE); sulle iniziative volte a riconoscere ai medici specialisti liberi professionisti la possibilità di prescrivere e rinnovare i piani terapeutici (Patriarca – FI-PPE).