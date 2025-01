Serieanews.com - Milan-Gimenez, accordo sulle cifre: ora c’è da superare un ultimo ostacolo

Sembra sempre più vicino l’acquisto da parte deldi Santiago. Non c’è ancora però untotale, manca lo scoglio più difficile: ora c’è daun(AnsaFoto) – serieanews.comC’è fermento in casa. Il club rossonero ha messo nel mirino Santiago, attaccante messicano del Feyenoord, e sta lavorando per portarlo a San Siro già nel mercato di gennaio.Ilvuole dare a Sergio Conceiçao un rinforzo di peso in attacco, erappresenta il profilo ideale. Classe 2001, il messicano è un centravanti dinamico, abile nel finalizzare ma anche nel dialogare con i compagni, capace di giocare sia da punta centrale che in coppia con un altro attaccante. Un giocatore versatile, insomma, che si sposerebbe perfettamente con le idee tattiche del tecnico portoghese.