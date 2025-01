Calciomercato.it - Marotta spazza via i dubbi: da Zalewski alle cessioni, tutta la verità

Il presidente nerazzurro fa chiarezza sul calciomercato con le voci sue le possibili uscite: le sue dichiarazioniGli ottavi nel mirino. L’Inter scende in campo con il Monaco per fare l’ultimo passo che serve per blindare la qualificazione agli ottavi di Champions.via i: dala(LaPresse) – Calciomercato.itNel pre-gara il presidente Giuseppeha parlato così dell’impegno europeo: “In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, tenendo da parte l’argomento economico. Dobbiamo consolidare il nostro piazzamento, siamo quasi al traguardo e dobbiamo mantenerlo. Poi chiaramente l’aspetto economico non è da sottovalutare, ma non è prioritario”.MERCATO – “? Le nostre valutazioni sono sui giocatori di chiaro interesse che non hanno trovato spazio in questa metà stagione e il nostro obiettivo è dare la giusta collocazione eventualmente.