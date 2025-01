Inter-news.it - Marotta: «Buchanan via dall’Inter per crescere. Sostituto? Un giovane!»

San Siro accoglie il Monaco per l’ultima sfida della prima fase di Champions League. Intercettato da Prime Video Giuseppeesprime le proprie sensazioni sulla gara che dovrà affrontare l’Inter.PRIORITÀ – Giuseppedichiara prima di Inter-Monaco: «Diamo priorità al risultato sportivo che per noi è fondamentale per darci sicurezza e per evitare di farci fare due turni supplementari. Poi chiaramente l’aspetto economico per noi è importante, però è una conseguenza. Noi oggi siamo concentrati su quello che è il nostro cammino, che per adesso ci ha dato risultati. Vediamo lo striscione a un chilometro, siamo nel gruppo di testa e dobbiamo arrivare tra i primi». Poipassa a parlare di mercato, argomento caldissimo degli ultimi giorni.nel pre-partita di Inter-MonacoMERCATO – Giuseppetermina: «Le scelte di Inzaghi? Oggi l’allenatore ha preparato questa partita, da domani penserà al derby.