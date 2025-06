Thiago Silva a Dazn | Abbiamo fatto una super partita per tutto il tempo pensavo al Milan! I tifosi milanisti saranno contenti

Thiago Silva, protagonista assoluto e commentatore appassionato, ha condiviso le sue emozioni dopo la vittoria del Fluminense contro l’Inter nel Mondiale per Club. La sua analisi, ricca di entusiasmo e riflessione, ci rivela quanto questa impresa sia significativa per il team brasiliano. Mentre i tifosi milanisti potrebbero sorridere, lui ha pensato anche al passato e alle sfide future. La partita, infatti, ha lasciato il segno e tutto il mondo del calcio...

Il difensore del Fluminense, Thiago Silva, ha commentato così il successo maturato contro l’Inter nel Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter Fluminense, il difensore dei brasiliani Thiago Silva si è espresso così commentando l’approdo della propria squadra ai quarti di finale del Mondiale per Club. SULLA VITTORIA – « Risultato molto importante per noi, non era facile. Loro hanno giocato la finale di Champions un mese fa, oggi non abbiamo fatto una super partita però giocare contro le squadre europee dobbiamo fare così, lottare, difendere tutti insieme perché sono pericolosissimi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thiago Silva a Dazn: «Abbiamo fatto una super partita, per tutto il tempo pensavo al Milan! I tifosi milanisti saranno contenti»

