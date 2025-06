Caldo record oggi 17 città da bollino rosso | picchi fino ai 40°

L’Italia si riscalda al massimo, con un’ondata di caldo record che colpisce 17 città da bollino rosso oggi e 18 domani. Le temperature raggiungono picchi fino a 40°C e oltre, rendendo il luglio 2024 uno dei più caldi degli ultimi anni. Mentre ci prepariamo ad affrontare questa ondata di calore, è importante adottare tutte le precauzioni per garantirci sicurezza e benessere. La sfida contro il sole infuocato è appena iniziata.

(Adnkronos) – Il mese di luglio si apre con un'ondata di caldo torrido. Oggi, martedì 1 luglio, saranno 17 le città da bollino rosso, 18 mercoledì 2 luglio. Si scende di poco rispetto alla domenica rovente appena trascorsa con 21 bollini rossi. Ma l'ondata di calore continua sull'Italia, secondo quanto certifica l'ultimo aggiornamento del bollettino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: caldo - città - bollino - rosso

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

