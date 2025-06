Colpo di scena Napoli – Lucca il segnale non lascia dubbi | le cifre

Napoli sta vivendo un momento di grande fermento sul mercato, con notizie che fanno sognare i tifosi azzurri. Dopo il clamoroso acquisto di De Bruyne, le voci si susseguono su un possibile colpo con Noa Lang, già vicino all’accordo. La trattativa tra i partenopei e l’esterno del PSV si infiamma, promettendo altri colpi di scena. L’attesa cresce: cosa riserverà il futuro ai tifosi napoletani?

Novità incredibile sulla trattativa tra gli azzurri e l’attaccante: i tifosi partenopei attendono con ansia. Napoli scatenato sul mercato. Dopo aver chiuso il super colpo De Bruyne, la dirigenza azzurra è sempre al lavoro per individuare nuovi profili adatti alle esigenze di Antonio Conte. Trattativa quasi chiusa per Noa Lang: l’esterno del PSV ha già trovato un accordo col club partenopeo, si attende l’intesa con gli olandesi. Nel frattempo una notizia inaspettata cambia le carte in tavola nell’affare per Lorenzo Lucca. Secondo la redazione di Sky Italia la trattativa è ormai indirizzata: il segnale lo conferma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it