Carceri l' emergenza italiana tra aria che manca e acqua calda che non c' è I suicidi 25 volte superiori alla media

L’emergenza nelle carceri italiane è drammatica: tra aria irrespirabile, acqua calda mancante e un incremento allarmante dei suicidi, superiore di 25 volte la media, la situazione esplode. Negli istituti visitati dall’associazione Antigone, molte celle sono in condizioni disumane, prive di spazi adeguati e servizi essenziali. Questa crisi evidenzia un sistema al collasso, aggravato dal numero crescente di posti inagibili per ristrutturazione, rendendo urgente un intervento deciso e strutturale.

Negli istituti visitati dall’associazione Antigone, oltre al fatto che un terzo avesse celle in cui non erano garantiti nemmeno i 3 mq. calpestabili a persona, in più della metà c’erano celle prive di doccia. Il boom di suicidi e i posti inagibili per ristrutturazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Carceri, l'emergenza italiana tra aria che manca e acqua calda che non c'è. I suicidi 25 volte superiori alla media

