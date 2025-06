Chivu | Lautaro Martinez ha detto ciò che pensava! Mi tengo l’esperienza

Cristian Chivu, ex campione e ora allenatore dell'Inter, ha condiviso le sue prime impressioni dopo la sconfitta negli Stati Uniti contro il Fluminense. Con l’esperienza alle spalle e un occhio rivolto al futuro, Chivu analizza i punti deboli della sua squadra e il percorso di crescita necessario. Ma cosa ha detto esattamente riguardo all’esperienza americana? Scopriamo insieme le sue parole e le prospettive per la stagione che verrà .

L’Inter ha chiuso la sua esperienza negli USA. Cristian Chivu ha parlato al termine della partita in collegamento con Sportmediaset. FINE – Archiviata la sconfitta tra Inter e Fluminense a Charlotte, in collegamento con Sportmediaset ha parlato Cristian Chivu. Queste le parole del tecnico nerazzurro: « Non siamo riusciti a essere brillanti nĂ© freschi. L’inizio della gara non ha rispecchiato l’atteggiamento di una squadra che voleva davvero dare tutto. Durante il cooling break ho detto che siamo stati troppo leziosi, cercando giocate raffinate invece di puntare la profonditĂ con decisione. Ma oggi avevamo queste energie e questa condizione: abbiamo provato a reagire, ma tra il palo e l’occasione di De Vrij ci è mancato anche un pizzico di fortuna. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Lautaro Martinez ha detto ciò che pensava! Mi tengo l’esperienza»

