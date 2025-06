Figuraccia Inter prende due gol dal Fluminense e va fuori Lautaro alza la voce | Chi non vuole lottare vada via

Una figuraccia per l’Inter, sconfitta 2-0 dal Fluminense e eliminata presto dalla competizione. La squadra di Chivu parte male, subendo subito, e solo negli ultimi minuti si vede un barlume di reazione, culminato con il palo di Lautaro. Nel recupero, arriva anche il raddoppio dei brasiliani, sigillando un’eliminazione deludente. In un contesto di delusione e critiche, alcuni tifosi chiedono chiarezza e cambiamenti: chi non vuole lottare, vada via.

L’Inter risorge con Carboni e Lautaro: i nerazzurri ribaltano gli Urawa nel finale e conquistano una vittoria che vale il primo posto nel girone aspettando River Plate-Monterrey Vai su Facebook

Carboni al 92’ evita lo psicodramma all’Inter con l’Urawa Reds al Mondiale per Club; Lautaro osserva da vicino: nome nuovo per la retroguardia dell’Inter; Inzaghi: Vogliamo la finale, su Lautaro decideremo all'ultimo.

