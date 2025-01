Lettera43.it - Maria De Filippi, il pilastro di Canale 5 tra share e target giovani: ma un domani?

Deper5 è ciò che è stata Lorella Cuccarini negli Anni 80 e 90, e non è un caso che le due lavorino a stretto contatto da anni; entrambe conoscono molto bene il pubblico a cui si rivolgono e sanno destreggiarsi il sabato sera con facilità. L’ex signora Costanzo non sbaglia un colpo, per la felicità di Mediaset, della concessionaria Publitalia ma soprattutto della sua casa di produzione, la Fascino, da dove il Biscione acquista i programmi.Decon Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset (foto Imagoeconomica),Ricavi pari a 66,1 milioni nel 2023, utile di 8,1 milioniLa Fascino Pgt, società fondata nel 1982 e ora gestita al 50 per cento da Dee all’altro 50 per cento da Mediaset, ha realizzato ricavi nel 2023 pari a 66,1 milioni di euro (nel 2022 erano stati 75,1 milioni, ma pesa la fine del Maurizio Costanzo Show per la morte del giornalista e marito di Dea febbraio del 2023, a 84 anni) e un utile di 8,1 milioni di euro, con una flessione del 12 per cento rispetto al 2022.