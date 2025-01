Ilfoglio.it - L’Europa ha un problema da risolvere con il Gnl russo

Mentre in Russia l’industria del gas tradizionale via tubo è in grosse difficoltà (leggi Gazprom), quella del gas naturale liquefatto (Gnl) ha registrato un anno positivo. Secondo il quotidiano economicoRbc, che riporta dati della società d’analisi Kpler, nel 2024 la Russia ha esportato un record di 33,6 milioni di tonnellate di Gnl, con un aumento del 4 per cento rispetto all’anno precedente, superando così il precedente livello massimo di 32,9 milioni di tonnellate che era stato registrato nel 2022. I dati sono in linea con le aspettative del governo, che a dicembre attraverso il vice primo ministro con delega all’energia Alexander Novak aveva dichiarato una previsione di export di Gnl per il 2024 attorno a 33 milioni di tonnellate. I fattori riguardano da un lato il leggero incremento della produzione in Russia, essenzialmente per il più grande, quello di Yamal Lng, che ha esportato 21,1 milioni di tonnellate (+6 per cento), mentre negli altri impianti le spedizioni sono in calo (in particolare Sachalin-2 che è rivolto soprattutto al mercato asiatico).