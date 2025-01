Bergamonews.it - Le donne guadagnano meno degli uomini: 10mila euro in meno. “Servono pari opportunità dalla scuola al lavoro”

Anche a Bergamo, come in tutte le province italiane, le, perché lavorano prevalentemente part-time e occupano postiremunerativi dei colleghi maschi, quindi man mano che il reddito cresce si acuisce anche la distà, e il tutto confluisce in un divario pensionistico che, in terra orobica, tocca anche picchi del 50%: sono i risultati che emergono da un’analisi Cisl sui dati delle ultime dichiarazioni dei redditi raccolte nei Caf Cisl provinciali.Dai dati fiscali del 2023, tra gli occupati, la differenza tra il reddito medio femminile e quello maschile è di circa, con un reddito medio per ledi poco più di 21.000e per glidi 31.200. Perprevalgono coloro che percepiscono un reddito inferiore alla media, sebbene la percentuale sia più marcata per la componente maschile (62% contro il 53%).