Juventus Infinity League, bianconeri prima squadra italiana invitata al torneo di DAZN! Tutti i dettagli e il comunicato

di RedazioneNews24aldie ilufficiale pubblicato in queste oreAttraverso unufficiale laha reso noto di essere stataa scendere in campo nell’, ilindoor ideato da. Di seguito.Laè laa scendere in campo nell’, ilindoor innovativo ideato dache unisce sport, tecnologia e intrattenimento. L’evento, alla sua seconda edizione, si terrà il 22 marzo 2025 a Monaco di Baviera e sarà trasmesso in diretta su, anche in modalità gratuita, in oltre 200 Paesi.LAA PARTECIPARE – Lasarà ladel massimo campionato italiano a prendere parte a questa competizione, unendosi a club prestigiosi come FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund.