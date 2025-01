Panorama.it - Il 29 gennaio 1951 nasceva il Festival di Sanremo

“Signore e Signori, benvenuti al Casinò diper un’eccezionale serata organizzata dalla Rai, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini”.Con queste parole, il 29, ha preso vita la prima edizione deldella Canzone Italiana a, sotto la guida di Nunzio Filogamo. Purtroppo, di quel primosi conservano ben poche tracce sui quotidiani dell'epoca, che si limitano a riportare brevi cenni dell'evento. I protagonisti di questa edizione iniziale sono solo tre cantanti, ciascuno dei quali interpreta tutte le venti canzoni selezionate. La televisione non era ancora in uso, e l'evento fu trasmesso esclusivamente via radio, dove ottenne un successo straordinario, con una partecipazione di ascolti molto alta.Ildiaffonda le sue radici nel dopoguerra, in particolare nelle edizioni del 1948 e 1949, che si svolsero a Viareggio sotto il nome di "della Canzone Italiana".