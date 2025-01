Lanazione.it - Galleria dell’Accademia: al via visite speciali, laboratori didattici e percorsi inclusivi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 29 gennaio 2025 - Ladell'Accademia di Firenze inaugura il 2025 con un ricco programma di attività educative rivolte alle scuole secondarie di primo grado, alle famiglie e alle persone con disabilità sensoriali. Lee i, che prenderanno il via con un primo ciclo di appuntamenti nei mesi di febbraio e marzo 2025, esplorano le potenzialità delladi Firenze, proponendo tematiche e attività che possano valorizzare l’esperienza museale come occasione di scoperta, socialità, educazione. Il primo appuntamento in calendario è dedicato alle famiglie, in particolare ai bambini tra i 6 e gli 11 anni. Ilo La luce divina nei dipinti. La doratura con la foglia d’oro è pensato per illustrare e mettere in pratica la tecnica del fondo oro.